Доведіть що рівняння x^4+7x^2-12x+5=0 не має дійсних коренів
Алгебра
Доведіть що рівняння x^4+7x^2-12x+5=0 не має дійсних коренів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x⁴+7x²-12x+5=(x⁴-2x²+1)+(9x²-12x+4)=(x²-1)²+(3x-2)²=0 При действительных х должно одновременно быть х²=1 и x=2/3, что невозможно.
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