Елнұр сыйлығын ұсынүға ұялып , тұрын қалды. Сөйлемдегі қарамен жазылған сөзде қан??ай ықпал бар?

Қазақ тiлi
Елнұр сыйлығын ұсынүға ұялып , тұрын қалды. Сөйлемдегі қарамен жазылған сөзде қан??ай ықпал бар?
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Гость:
Кейінді ыкпал жауабы:кейінді ыкпал
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