Чем отличается земство от земских соборов и земских начальников ? Что каждое из этого значит, время, годы Есть ли что-то общее

История
Чем отличается земство от земских соборов и земских начальников ? Что каждое из этого значит, время, годы Есть ли что-то общее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земский собор 1613 года созывался в условиях династического кризиса. Его главной задачей было избрание и легитимизация новой династии на российском престоле.Земский собор 1613 года — собрание представителей различных земель и сословий Русского царства, состоявшееся для избрания на престол нового царя
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