Опишите клетку ламинарии

Биология
Опишите клетку ламинарии
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ЛАМИНАРИЯ,  род бурых  водорослей. Включает 30 видов, широко распространённых в морях Северного полушария (большинство произрастает на глуб. до 20 м).  Таллом водоросли может достигать дл. 20 м, имеет тканевое строение и состоит из  листовой пластинки, черешка и  ризоидов. Пластинка образуется ежегодно, а  черешок и  ризоиды многолетние. Жизненный цикл ламинарии включает  диплоидное поколение –  спорофит (эта стадия известна как  морская капуста) и  гаплоидное –  гаметофит (небольшие разветвлённые нити). На листовой пластинке формируются зооспорангии, в которых после  мейоза и последующих  митозов образуются гаплоидные зооспоры. Они садятся на субстрат и прорастают в нитевидные раздельнополые гаплоидные гаметофиты. На женском гаметофите формируются женские половые  клетки –  оогонии, в которых образуется по одной  яйцеклетке, на мужских –  антеридии, в которых по одному двужгутиковому  сперматозоиду. После  оплодотворения из диплоидной  зиготыразвивается таллом ламинарии. По содержанию йода,  аминокислоты метионина,  углеводов, минеральных веществ и  витаминов ламинария превосходит многие овощи и кормовые  травы, поэтому её используют в питании, на корм скоту, в  медицине. Некоторые виды имеют промысловое значение, культивируются в России и странах Юго-Восточной Азии.
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