Опишите клетку ламинарии

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ЛАМИНАРИЯ, род бурых водорослей. Включает 30 видов, широко распространённых в морях Северного полушария (большинство произрастает на глуб. до 20 м). Таллом водоросли может достигать дл. 20 м, имеет тканевое строение и состоит из листовой пластинки, черешка и ризоидов. Пластинка образуется ежегодно, а черешок и ризоиды многолетние. Жизненный цикл ламинарии включает диплоидное поколение – спорофит (эта стадия известна как морская капуста) и гаплоидное – гаметофит (небольшие разветвлённые нити). На листовой пластинке формируются зооспорангии, в которых после мейоза и последующих митозов образуются гаплоидные зооспоры. Они садятся на субстрат и прорастают в нитевидные раздельнополые гаплоидные гаметофиты. На женском гаметофите формируются женские половые клетки – оогонии, в которых образуется по одной яйцеклетке, на мужских – антеридии, в которых по одному двужгутиковому сперматозоиду. После оплодотворения из диплоидной зиготыразвивается таллом ламинарии. По содержанию йода, аминокислоты метионина, углеводов, минеральных веществ и витаминов ламинария превосходит многие овощи и кормовые травы, поэтому её используют в питании, на корм скоту, в медицине. Некоторые виды имеют промысловое значение, культивируются в России и странах Юго-Восточной Азии.