1.Характер,привычки,образ жизни Обломова 2.его отношение к крестьянам 3.Обломовка и её жители 4.Рассказ о Штольце,кем он является в романе? 5.что такое обломовщина?

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Андрей Иванович Штольц - это друг Обломова, ещё с того времени, когда он учился в пансионе, в Верхлёве. Не смотря на их дружбу, жизнь Штольца, сложилась абсолютно по другому, нежели жизнь Обломова. Андрей Штольц еще с детства умел ставить себе цели, стремиться к ним, и добиваться желаемого. Его видение жизни можно прочитать в этих строках: «Труд - образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере моей». Андрей Иванович на протяжении всего романа пытается растормошить Обломова, пробудить в нём желание действовать.Но все попытки его в результате оказываются бесполезны, и жизненные пути двух давних друзей расходятся