Помогите,с двумя номерами 13-14,очень прошуу!!) Буду благодарен,безумно.Сам в этом н?? шарю
Английский язык
Помогите,с двумя номерами 13-14,очень прошуу!!) Буду благодарен,безумно.Сам в этом н?? шарю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.has been.2.leaved.3.has worked.4.has received.5.has been.6.called.7.arrived.8.has already worked.9.invited.10.just asked.
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