Чотири дівчинки їли мандарини Ганнуся з'їла більше ніж Юля Іринка більше ніж Леся але менше ніж Юля застави імена дівчаток у порядку зростання кількості мандаринів Що вони з'їли

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Чотири дівчинки їли мандарини Ганнуся з'їла більше ніж Юля Іринка більше ніж Леся але менше ніж Юля застави імена дівчаток у порядку зростання кількості мандаринів Що вони з'їли

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