Чотири дівчинки їли мандарини Ганнуся з'їла більше ніж Юля Іринка більше ніж Леся але менше ніж Юля застави імена дівчаток у порядку зростання кількості мандаринів Що вони з'їли
Информатика
Чотири дівчинки їли мандарини Ганнуся з'їла більше ніж Юля Іринка більше ніж Леся але менше ніж Юля застави імена дівчаток у порядку зростання кількості мандаринів Що вони з'їли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Леся Іринка Юля Ганнуся
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