Выписаны первые несколько членов геометрической прогрессии: -1024 , -256 ,-64 ... Найдите сумму пяти ее членов.

Математика
Выписаны первые несколько членов геометрической прогрессии: -1024 , -256 ,-64 ... Найдите сумму пяти ее членов.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-4)+(-16)+(-64)+(-256)+(-1024)=(-1384)
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