Найдите площадь трапеции ABCD с основанием AB и CD если AB=21см, CD=17см и высота BH равна 7см
Геометрия
Найдите площадь трапеции ABCD с основанием AB и CD если AB=21см, CD=17см и высота BH равна 7см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как площадь трапеции равна полусумме оснований умеренную на высоту (So=1/2(AB+CD)*BH) то площадь трапеции равна 1/2(21+17)*7=133см^2
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