Помогите, пожалуйстааа Стихийные природные явления на территории РФ Землетрясе??ие, извержение вулкана, наводнение ЛИТОСФЕРА 1. стихийное явление-землетрясение и т.д. 2. причина 3. район распространения 4. ущерб 5. меры ...
География
Помогите, пожалуйстааа Стихийные природные явления на территории РФ Землетрясе??ие, извержение вулкана, наводнение ЛИТОСФЕРА 1. стихийное явление-землетрясение и т.д. 2. причина 3. район распространения 4. ущерб 5. меры борьбы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Наводнение в конце июля 2013 года 2)Большое количество осадков,и как следствие повышение уровня воды в реке Амур 3)Дальний восток и Китай 4)Лишение жилья и имущества десятков тысяч людей,было подтоплено 77 населенных пунктов 5)Была проведена эвакуация и переселение мирного населения в другие районы,позже был проведен капитальный ремонт жилых зданий или предоставлены новые жилищные условия (то есть все было компенсировано государством )
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