Что такое относительная влажность воздуха? Напишите определение этого термина, п??нятно, но грамотно .Зараннее спасибо.
Физика
Что такое относительная влажность воздуха? Напишите определение этого термина, п??нятно, но грамотно .Зараннее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отношение массовой доли водяного пара в воздухе ( или других газах, которые он не содержит) к максимально возможной. Зависит от температуры воздуха и измеряется в процентах (%)
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