Что такое относительная влажность воздуха? Напишите определение этого термина, п??нятно, но грамотно .Зараннее спасибо.

Физика
Что такое относительная влажность воздуха? Напишите определение этого термина, п??нятно, но грамотно .Зараннее спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отношение массовой доли водяного пара в воздухе ( или других газах, которые он не содержит) к максимально возможной. Зависит от температуры воздуха и измеряется в процентах (%)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Химические явления которые мы выполняем в повседневной жизни
Ответить
Математика
Найдовший день у році у києві триває 987хвзаписати в годинах і хвилинах
Ответить
История
Срочно помогите!эссе на тему уроки "Гражданской вайны" коротко!!
Ответить
Математика
54000-840•300:10 ( ребят, решать не нужно) подскажите, что делать первым( деление или умно??ение)????а если деление первое а второе умножение
Ответить
Физика
Основные характеристики движения:
Ответить