54000-840•300:10 ( ребят, решать не нужно) подскажите, что делать первым( деление или умно??ение)????а если деление первое а второе умножение
Математика
54000-840•300:10 ( ребят, решать не нужно) подскажите, что делать первым( деление или умно??ение)????а если деление первое а второе умножение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первым делом, умножение 840*300. Затем, деление (840*300):10. Окончательно вычитание. В три действия ты сможешь решить это выражение. Умножение надо делать первым, потому что мы всегда смотрим слева направо, если видим умножение или деление, первым делаем что левее а дальше правее. Сложение и вычитание ВСЕГДА после действий умножения и деление (вскоре появится и степень, но это в конце 5 класса).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык