Второе задание,пожалуйста помогите
География
Второе задание,пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Инки, Амазонка, Титикака, туканы( т.к. р.Амазонка)
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