Значение мякоти/клеток мякоти в листовой пластине.Срочно,пожалуйста!

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Чтобы лучше понять значение зеленых листьев в жизни растений, познакомимся с внутренним строением листовой пластинки. Листовая пластинка состоит из множества клеток разной величины и формы, то есть имеет клеточное строение. С верхней и с нижней стороны лист покрыт более или менее одинаковыми клетками, плотно прилегающими одна к другой. Это клетки кожицы, которая покрывает лист и предохраняет его от повреждений и высыхания. Кожица — один из видов покровной ткани растения. Клетки кожицы бесцветны и прозрачны, но среди бесцветных клеток встречаются расположенные парами зеленые замыкающие клетки. Между ними находится щель. Эти клетки и щель между ними называют устьицем 46. Через устьичную щель внутрь листа проникает воздух и выходят в атмосферу пары воды, кислород и углекислый газ.