Начертите окружность, заданную уравнением: 1) (х-1)^2+(у+2)^2=4 2) (х-1)^2+у^2=4
Геометрия
Начертите окружность, заданную уравнением: 1) (х-1)^2+(у+2)^2=4 2) (х-1)^2+у^2=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-x₀)²+(y-y₀)²=R² - уравнение окружности с центром в точка А(x₀;y₀) и и радиусом R. 1. (x-1)²+(y+2)²=4, (x-1)²+(y+2)²=2² уравнение окружности с центром в точке А(1;-2) и радиусом R=2 2. (x-1)²+y²=4, (x-1)²+(y-0)²=2² уравнение окружности с центром в точке А(1;0) и радиусом R=2
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