6 эпититов к рассказу бежин луг

Литература
6 эпититов к рассказу бежин луг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитеты:  Солнце – не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый её туман.  Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. 
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