Назвіть форму правління за якою глава держави одночасно є главаю виконавчої влад?? та обирається на певний термін,
География
Назвіть форму правління за якою глава держави одночасно є главаю виконавчої влад?? та обирається на певний термін,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Демократична форма правління
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