Твір-опис приміщення на основі особистих враженю в науковаму стилі 6-8речень

Українська мова
Твір-опис приміщення на основі особистих враженю в науковаму стилі 6-8речень
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно. основі особистих враженю в науковаму стилі 6 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Признаки романтизма в море жуковского
Ответить
Русский язык
Прилогательное к слову пол
Ответить
Русский язык
В сжатой форме передать содержание текста! Как пригласить гостей.Придумать загол??вок. Текст - Как пригласить гостей ? "Разумеется , позвонить ", -...
Ответить
Русский язык
Вставьте пропущенные знаки препинания. Укажите сложносочиненное предложение. 1) Когда мы оделись и вышли на улицу неожиданно пахнуло январским моро...
Ответить
История
Доброго времени суток) Миниатюрное сочинение (эссе) Опишите ситуацию когда крес??ьянин впервые увидел движение поезда в 1842 году. Нужны его впе...
Ответить