В сжатой форме передать содержание текста! Как пригласить гостей.Придумать загол??вок. Текст - Как пригласить гостей ? "Разумеется , позвонить ", - скажете вы.В наше время это вполне допустимо : приглашение по телефону соответс...
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В сжатой форме передать содержание текста! Как пригласить гостей.Придумать загол??вок. Текст - Как пригласить гостей ? "Разумеется , позвонить ", - скажете вы.В наше время это вполне допустимо : приглашение по телефону соответствует всем требованиям хорошего тона.Но не следует также забывать и о других способах приглашений.Всё зависит от характера предстоящего праздника и личных отношений хозяев с приглашённым.По телефону уместно пригласить друзей на небольшой семейный обед в узком кругу.В устной форме можно с ними в магазине или на улице.Но если вы планируете большое празднество,необходимо разослать на него приглашения.Это не означает, что текст и бланки приглашений должны быть официальными.Будет идеальным вариантом , если вы придумаете и изготовите их своими руками.В ход могут пойти любые материалы : цветная бумага,фольга,забавные пуговицы и наклейки, ленточки и воздушные шары.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Способы приглашения" В наше время пригласить гостей по телефону вполне допустимо и соответствует правилам этикета. Но не следует также забывать и о других способах приглашений, которые зависят от характера предстоящего праздника. Например, по телефону пригласить друзей на обед в узком кругу, или в устной форме, если встретили их где-нибудь на улице. Если это большое празднество,необходимо разослать на него приглашения. Не обязательно, чтобы приглашение было официальным. Можно его сделать своими руками на свой вкус.
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