В сжатой форме передать содержание текста! Как пригласить гостей.Придумать загол??вок. Текст - Как пригласить гостей ? "Разумеется , позвонить ", - скажете вы.В наше время это вполне допустимо : приглашение по телефону соответс...

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В сжатой форме передать содержание текста! Как пригласить гостей.Придумать загол??вок. Текст - Как пригласить гостей ? "Разумеется , позвонить ", - скажете вы.В наше время это вполне допустимо : приглашение по телефону соответствует всем требованиям хорошего тона.Но не следует также забывать и о других способах приглашений.Всё зависит от характера предстоящего праздника и личных отношений хозяев с приглашённым.По телефону уместно пригласить друзей на небольшой семейный обед в узком кругу.В устной форме можно с ними в магазине или на улице.Но если вы планируете большое празднество,необходимо разослать на него приглашения.Это не означает, что текст и бланки приглашений должны быть официальными.Будет идеальным вариантом , если вы придумаете и изготовите их своими руками.В ход могут пойти любые материалы : цветная бумага,фольга,забавные пуговицы и наклейки, ленточки и воздушные шары.

Автор: Гость