Доброго времени суток) Миниатюрное сочинение (эссе) Опишите ситуацию когда крес??ьянин впервые увидел движение поезда в 1842 году. Нужны его впечатления и мысли, размышления. Примерно на 1 страницу. --От 1 лица.

История
Доброго времени суток) Миниатюрное сочинение (эссе) Опишите ситуацию когда крес??ьянин впервые увидел движение поезда в 1842 году. Нужны его впечатления и мысли, размышления. Примерно на 1 страницу. --От 1 лица.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда крестьянин увидел поезд он пал в шок любознательство и страх смешалось в нём. Он боялся и одновременно был увлечен этим зрелищем "ч-что это?!" Было в его голове машина испускающая дым явно привлечёт внимание обычного крестьянина(напишу чуть позже щас телефон сядет)
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