Признаки романтизма в море жуковского

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Это романтические стихотворение можно назвать исповедальными, дневником поэта. Как же перенес поэт на бумагу переполняющие сердце человека чувства? Ведь они не материальны, нельзя описать их форму, размер и т. д. Выход романтик-поэт находит в сопоставлении своих чувств с природой. В элегии морская бездна ассоциируется с бездной человеческого "Я". Настроение автора слито с этой свободной, безграничной стихией. Он погружен в нее, живет вместе с ней. И когда читаешь строчки "Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью, Тревожною думой наполнено ты. " понимаешь, что здесь идет речь о чувствах поэта, пришедшего к берегу моря, чтобы успокоить взволнованную душу. В стихотворении присутствует аллегорический портрет автора, который представил себя в виде неба, которое навечно соединено с морской стихией. Но предвидя расставание поэт очень четко обозначил свою позицию, отметив, что не будет бороться за личное счастье, ведь небу до моря дотянуться невозможно. А вот бушующие волны способны соприкоснуться с лазурными облаками. Но - лишь во время сильного шторма, который сметает все на своем пути ради того, чтобы противостоять тем, кто хочет "ясное небо у тебя отобрать". И согласно канонам романтизма, борьба моря и мглы в стихотворении Жуковского заканчивается победой водной стихии.