Помогите с переводом первого обзаца ПОЖАЛУЙСТА,ОЧЕНЬ СРОЧНО

Гость: Гость:

В свое свободное время я обычно смотрю телевизор. Я провожу около 8 часов перед телевизором-это очень много, я знаю! Но я люблю чтение книг тоже. Каждое субботнее утро я иду в библиотеку, беру пару книжек и читаю их дома. Это обычно занимает у меня неделя, для того чтобы прочитать(закончить) книгу. Я люблю приключенческие истории и комиксы. Утром в субботы я обычно читаю комиксы-они такие веселые! также я коллекционирую марки. У меня есть большая коллекция-около 2 тысяч марок. Также я наслаждаюсь занятиями спорта. Я хожу на плавание 3 раза в неделю. В субботы моя подруга Анита и я идем в бассейн сами и наслаждаемся хорошим плаваньем примерно 2 часа