Преобразуйте предложения так чтобы существительное стало обращением попробую тоже сделать с прилагательным а потом с глаголом. предложение:Из тумана вынырнул большой рыжий петух в черных штанах, красных сапожках,под крылом - ко...

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Преобразуйте предложения так чтобы существительное стало обращением попробую тоже сделать с прилагательным а потом с глаголом. предложение:Из тумана вынырнул большой рыжий петух в черных штанах, красных сапожках,под крылом - корзинка

Автор: Гость