Преобразуйте предложения так чтобы существительное стало обращением попробую тоже сделать с прилагательным а потом с глаголом. предложение:Из тумана вынырнул большой рыжий петух в черных штанах, красных сапожках,под крылом - ко...
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Преобразуйте предложения так чтобы существительное стало обращением попробую тоже сделать с прилагательным а потом с глаголом. предложение:Из тумана вынырнул большой рыжий петух в черных штанах, красных сапожках,под крылом - корзинка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петух, это ты вынырнул из тумана, - большой, рыжий, в черных штанах, красных сапожках,под крылом - корзинка.
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