Обведи все слова, которые ты сможешь найти в этих цепочках
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Обведи все слова, которые ты сможешь найти в этих цепочках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sweet ten tree frog.
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