Помогите! Плиз!! Почему в наше время все чаще говорят о толерантности в много национальных государствах? Обществознание 6 класс.

Гость: Гость:

Потому что опыт прошлых лет учит людей не развязывать войны из-за неуважения к другим нациям и народам. А такое в истории встречалось часто. Люди возвышают свою нацию над другими, считая, что они сильно отличаются умом, успехом, считают себя самодостаточными. Все мы разные, и к этому надо относиться с толерантностью. И различия эти проявляются только во внешних признаках, но самое главное у нас всех - общее, это внутренний мир. Тут и далеко ходить не надо. Например, в школах очень часто к детям, принадлежащим кавказским народам, иногда Африки или Азии, относятся мягко говоря иронично, подшучивая, иногда очень зло, и это безусловно их обижает. А может люди славянской внешности кажутся им такими же необычными, как и они тем? Никто об этом не задумывается. А вследствие этого, когда вы приедете в Азербайджан, к примеру, они будут относиться к вам точно так же прискорбно. Россия как раз и есть многонациональное государство, так как ее пределы очень широки. Чтобы избежать конфликта между нациями, образованные, воспитанные люди знают, что такое толерантность, а это терпимость и уважение, и проявляют ее по отношению к другим народам. Удачки)