Решите уравнение 9-3(3-x)=7+5x

Математика
Решите уравнение 9-3(3-x)=7+5x
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9-9+3х=7+5х 3х-5х=7 -2х=7 х=-3,5
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