Напишіть твір про патріотизм
Українська література
Напишіть твір про патріотизм
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Гость:
Ты як украінец, кажаш?
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