Помогите сделать французский. Надо разделить слова на группы и перевести.

Гость: Гость:

У меня так получилось: 1)la pollution (загрязнение): déverser les déchets dans les mers et les cours d'eau (сбрасывать отходы в моря и реки), infecter l'air et l'eau (заражать воздух и воду), une menace pour la vie (угроза для жизни), dégrader la nature (ухудшается природа), être privé d'eau potable (быть лишенным питьевой воды), manquer de ressources (нехватать ресурсов) 2)la protection (защита): mettre les pollueurs à l'amende (установить загрязнителям штраф), punir les déstructeurs de vie (наказать истребителей жизни), établir des lois contre la pollution (установить законы против загрязнения), arrêter la coup des arbres (блокировать падающие деревья)(?-перевод точно не знаю), boycotter les produits de la destruction des animaux (байкотировать продукты уничтожения животных), alerter l'opinion publique (встревожить общественное мнение), pratiquer le recyclage (практиковать переработку использованных вещей), nettoyer les espaces pollués (очищать загрязненные пространства), épurer l'air et l'eau (очищать воздух и воду) 3)des effets négatifs (негативные влияния): une catastrophe (катастрофа, бедствие), une crise (кризис), l'instabilité climatique (климатическая нестабильность), provoquer le réchauffement (вызывать потепление), la disparition des espèces (исчезновение видов), une inondations (наводнение), endommager la nature (вредить природе), gaspiller les ressources naturelles (впустую растрачивать природные ресурсы), destruction des forêts (истребление лесов) 4)des effets positifs (позитивные влияния): le développement durable (устойчивое развитие), la conservation du patrimoine (сохранение наследия), un monde vivable (мир, пригодный для обитания), se soucier l'environnement (заботиться об окружающей среде), préserver/ sauvegarder la nature (сохранять природу)