Посчитайте кол-во столбцов в таблице истинности! СРОЧНО

Гость: Гость:

Если каждую операцию записывать в таблицу (ничего в уме не считать), то: 1) 2+4 = 6 2) 3+4 = 7 3) 3+2 = 5 Если вычисления делать в уме, то: 1) 2+1 = 3 2) 3+1 = 4 3) 3+1 = 4