Посчитайте кол-во столбцов в таблице истинности! СРОЧНО
Информатика
Посчитайте кол-во столбцов в таблице истинности! СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если каждую операцию записывать в таблицу (ничего в уме не считать), то: 1) 2+4 = 6 2) 3+4 = 7 3) 3+2 = 5 Если вычисления делать в уме, то: 1) 2+1 = 3 2) 3+1 = 4 3) 3+1 = 4
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