Основные характеристики движения:

Физика
Основные характеристики движения:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные характеристики движения материальной точки: траектория движения, перемещение точки, пройденный ею путь, координаты, скорость и ускорение _____________ определение основных кинематических характеристик движения: 1-я кинематическая величина -- перемещение. Вектор, соединяющий начальное положение тела с текущим положением. 2-я величина -- скорость. Отношение перемещения ко времени, за которое перемещение произошло. 3-я величина -- ускорение. Отношение изменения скорости ко времени, за которое изменение произошло.
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