Срочно помогите!эссе на тему уроки "Гражданской вайны" коротко!!

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Гражданская война... Это незабываемые страницы нашего прошлого. Из многочисленных кинофильмов перед нами проплывают конармейцы в буденовках, тачанки с пулеметами, юные “неуловимые мстители” и их старшие наставники в кожанках. Героизм, стойкость, подвиги. Однако гражданская война - это не столько фанфары побед, сколько трагедия народа, заключающаяся в самой постановке борющимися силами бескомпромиссного вопроса: жизнь или смерть? Речь шла не о том, какая из противоборствующих сил будет победителем, а какая побежденной, о самом их физическом существовании. Отсюда и особая острота и жестокость борьбы.