Откуда походит названия улици Зеленая

Гость: Гость:

Зеленая улица – интересное выражение, имеющие два равноправных значения, никак между собой не связанных. В царское время в России зеленой улицей называли прогон провинившегося солдата сквозь строй, когда ставили две шеренги солдат, вручали им гибкие пруты или даже палки, называемые шпицрутенами. Под барабанную дробь между шеренгами протаскивали виновного, по спине которого каждый солдат из шеренги обязан был нанести удар такой палкой. Это ужасное наказание было пострашнее иной казни, ибо не каждый наказуемый доживал до конца такой вот зеленой улицы. ￼ Car rental Spain - EconomyCarBooking.com Другое значение выражения зеленая улица появилось в обиходе с появлением электрических светофоров (или семафоров на железной дороге), на которых зеленый свет разрешает движение. Выставленные автоматикой по времени включенные зеленые разрешающие сигналы получили название зеленой улицы, когда транспортное средство может безостановочно двигаться вдоль этой самой улицы из зеленых светофоров. Иносказательно зеленая улица это возможность беспрепятственно двигаться в нужном направлении, это создание благоприятных условий для реализации чего-либо.