Напишите молекулярное, полное и сокращенное ионное уравнение следующей реакции: MgSO4+Na2CO3=Na2SO4+MgCO3
Химия
Напишите молекулярное, полное и сокращенное ионное уравнение следующей реакции: MgSO4+Na2CO3=Na2SO4+MgCO3
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Молекулярное, полное и сокращенное ионное уравнение следующей реакции: MgSO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + MgCO3
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