Розв'язати систему рівняння х-у=6 3х+у=26
Алгебра
Розв'язати систему рівняння х-у=6 3х+у=26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+у=6 3х-5у=2 у=6-х 3х-5(6-х) =2 3х-30+5х=2 8х=32 х=4 у=6-4 у=2
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