(sin alpha+cos alpha)²=2-(sin alpha-cos alpha)² доказать тождество.
Алгебра
(sin alpha+cos alpha)²=2-(sin alpha-cos alpha)² доказать тождество.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(sinα+cosα)²=2-(sinα-cosα) 1. (sinα+cosα)²=sin²α+2sinα*cosα+cos²α= =(sin²α+cos²α)+2sinα*cosα=1+2sinα*cosα 2. 2-(sinα-cosα)²=2-(sin²α-2sinα*cosα+cos²α)=2-(sin²α+cos²α-2sinα*cosα)= =2-(1-2sinα*cosα)=2-1-(-2sinα*cosα)=1+2sinα*cosα 3. 1+2sinα*cosα=1+2sinα*cosα ч. т. д.
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