GNLNEDA- составьте слово (у вас должно получится название страны или животного или ко??тинента или растения)

Английский язык
GNLNEDA- составьте слово (у вас должно получится название страны или животного или ко??тинента или растения)
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Гость:
England ---------------------------------
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