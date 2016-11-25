Напешіте Розписку про отримання в бібліотеці школи книжок в кількості 10 штук
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Напешіте Розписку про отримання в бібліотеці школи книжок в кількості 10 штук
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я,Імя та фамілія,взяв в *імя та фамілія* книги в кількості 10 штук,які зобов*язуюсь повернути до 25.11.2016 Дата: Підпис:
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