Довжина прямокутника 24дм иого ширина у 4 рази менша вид довжини.обчишли плоду та п??риметр прямокутника
Математика
Довжина прямокутника 24дм иого ширина у 4 рази менша вид довжини.обчишли плоду та п??риметр прямокутника
Ответ(ы):
Гость:
1) 24:4=6 ( ширина) 2) 24*6=144 ( S ) 3) (24*2)+(6*2)=60 ( P )
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