Составить схему задачи 5-2 5+3 в магазин привезли пять ящиков моркови,а со свеклой на 2 меньше
Математика
Составить схему задачи 5-2 5+3 в магазин привезли пять ящиков моркови,а со свеклой на 2 меньше
Ответ(ы):
Гость:
привезли с морковью-5ящ. со свеклой- на 2 ящ. меньше сколько привезли со свеклой-? сколько всего ящиков вместе-? 5-2=3(ящ)-со свеклой 5+3=8(ящ)-всего
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