Два дерева высотой 12 и 7 находится находится на расстоянии 12 м друг от друга между ??х верхушками натянута веревка.Найдите ее длинну

Математика

Два дерева высотой 12 и 7 находится находится на расстоянии 12 м друг от друга между ??х верхушками натянута веревка.Найдите ее длинну

Автор: Гость