Что общего между древнегреческими олимпийскими играми и современными?

История
Что общего между древнегреческими олимпийскими играми и современными?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проводились как и современные 1 раз в четыре года Борьба и бег - виды спорта, которые есть на современной олимпиаде 
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