Комната КОЛИ имеет форму кубойда,основанием которого является прямоугольник со сторонами 25 м и 5,2 м .Найдите площадь комнаты (основания кубойда)
Математика
Комната КОЛИ имеет форму кубойда,основанием которого является прямоугольник со сторонами 25 м и 5,2 м .Найдите площадь комнаты (основания кубойда)
Ответ(ы):
Гость:
25*5,2=130,0м(КВАДРАТНЫХ) Пожет так
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