Комната КОЛИ имеет форму кубойда,основанием которого является прямоугольник со сторонами 25 м и 5,2 м .Найдите площадь комнаты (основания кубойда)

Математика

Комната КОЛИ имеет форму кубойда,основанием которого является прямоугольник со сторонами 25 м и 5,2 м .Найдите площадь комнаты (основания кубойда)

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