Найдите корень уравнения 8,96+x=4,18 скажите пж
Математика
Найдите корень уравнения 8,96+x=4,18 скажите пж
Ответ(ы):
Гость:
Думаю так будет верно решение
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