Напишите вредные и полезные привычки
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Напишите вредные и полезные привычки
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Полезные : здоровое питание, занятия спортом, закаливание, зарядка вредные : курение, алкоголь, наркотики
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