В)4\5=16\20 Проверти справедливость равенства .Прошу помочь!!!!!!!
Математика
В)4\5=16\20 Проверти справедливость равенства .Прошу помочь!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Если сократить дробь1620 на 4 то получится 45. Верное равенство.
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