Приведите пример одного числа, которое больше числа 6 3/4и меньше числа 6,8 Ответ зап??шите в виде десятичной дроби.
Алгебра
Приведите пример одного числа, которое больше числа 6 3/4и меньше числа 6,8 Ответ зап??шите в виде десятичной дроби.
Ответ(ы):
Гость:
6 3/4-это 6,75 6,75 -х -6,8 х=от 6,76 до 6,79 Ответ : 6,77
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