Приведите пример одного числа, которое больше числа 6 3/4и меньше числа 6,8 Ответ зап??шите в виде десятичной дроби.

Алгебра

Приведите пример одного числа, которое больше числа 6 3/4и меньше числа 6,8 Ответ зап??шите в виде десятичной дроби.

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