Напишите свое мнение об этой фразе "Гражданин-Отечесва достойный сын!" Хочу сравнить мои мысли с мыслями других. Просто я не считаю это верным

Право

Напишите свое мнение об этой фразе "Гражданин-Отечесва достойный сын!" Хочу сравнить мои мысли с мыслями других. Просто я не считаю это верным

Автор: Гость