Напишите свое мнение об этой фразе "Гражданин-Отечесва достойный сын!" Хочу сравнить мои мысли с мыслями других. Просто я не считаю это верным
Право
Напишите свое мнение об этой фразе "Гражданин-Отечесва достойный сын!" Хочу сравнить мои мысли с мыслями других. Просто я не считаю это верным
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется это значит каждый человек это сын ну или дочь своего отечества.
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