Разложите на протые множители число а) 10, б) 100, в) 1000, г) 10000, д) 100000. помогите дам 20 баллов
Математика
Разложите на протые множители число а) 10, б) 100, в) 1000, г) 10000, д) 100000. помогите дам 20 баллов
Ответ(ы):
Гость:
1) 5*2=10 2) 10*10=100 3) 10*100=1000 4) 100*100=1000 5) 1000*100=100000
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