Алые паруса!!!! Помогите ответить на вопрос: почему Грей и Ассоль еще не встретивши??ь узнали друг друга? Что общего между ними?

Гость: Гость:

Сама встреча Асоль и Грэя случилась благодаря судьбе. Ассоль и Грэй два одинаковых в душе человека. Они добры к людям, смотрят на мир не так как остальные люди и имеют собственный взгляд на вещи происходящие в их жизни. Ещё они оба были чувствительны к несчастьям которые происходили с людьми окружающими их. Но несмотря что они схожи между собой в душе, детство у каждого из них было другое. Ассоль с самого детства вела жизнь трудолюбивого человека. Всё детство день изо дня она носила игрушки её отца на продажу. Детство Грэя проходило в намного лучших условиях. Он жил в богатой семье, но он смог оставить в себе человечность. Ассоль и Грэй так сильно подходят друг другу что рано или поздно они воссоединятся, несмотря неначто.