Решить задачу в магазине несколько книг.их стоимость 229 500. найди цену книги если в магазине число книг больше 100 но меньше 104?

Математика
Решить задачу в магазине несколько книг.их стоимость 229 500. найди цену книги если в магазине число книг больше 100 но меньше 104?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
229 500 делится без остатка на 102, получается  2250 рублей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
7,8,9 помогите решить
Ответить
Математика
Разложите на протые множители число а) 10, б) 100, в) 1000, г) 10000, д) 100000. помогите дам 20 баллов
Ответить
Математика
|0,6+x|=7 решить уравнение
Ответить
Математика
100,98-100,78 решить в столбик
Ответить
Литература
Алые паруса!!!! Помогите ответить на вопрос: почему Грей и Ассоль еще не встретивши??ь узнали друг друга? Что общего между ними?
Ответить