Решить задачу в магазине несколько книг.их стоимость 229 500. найди цену книги если в магазине число книг больше 100 но меньше 104?
Математика
Решить задачу в магазине несколько книг.их стоимость 229 500. найди цену книги если в магазине число книг больше 100 но меньше 104?
Ответ(ы):
Гость:
229 500 делится без остатка на 102, получается 2250 рублей.
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