Решить задачу в магазине несколько книг.их стоимость 229 500. найди цену книги если в магазине число книг больше 100 но меньше 104?

Математика

Решить задачу в магазине несколько книг.их стоимость 229 500. найди цену книги если в магазине число книг больше 100 но меньше 104?

Автор: Гость